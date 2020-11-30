شكرا لقرائتكم أحمد بلال : مصطفى محمد مش كريستيانو رونالدو والتطبيل هيخلص عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد بلال نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقا، إن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك لم يظهر بالشكل الأمثل في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي. وقال أحمد بلال في تصريحات تلفزيونية: "مصطفى محمد يحتاج للعمل خارج منطقة الجزاء واستغرب من الناس اللي هاجمت حسام البدري بعد ما قال إن مصطفى يحتاج لشغل". وتابع: مصطفى محمد مش كريستيانو رونالدو وطبيعي يتم اننقاده والتطبيل هيخلص عليه.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بلال : مصطفى محمد مش كريستيانو رونالدو والتطبيل هيخلص عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.