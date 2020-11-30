شكرا لقرائتكم عبدالعزيز عبدالشافى: تعاقد بيراميدز مع نجوم الأهلى ليس فنيا فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد العزيز عبد الشافى نجم الأهلى السابق والمستشار الفني لنادى بيراميدز، أن تعاقد نادى بيراميدز مع أحمد فتحى وشريف إكرامى لأسباب كثيرة وليست فنيا فقط.

وقال عبد العزيز عبد الشافى خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "تعاقدنا في بيراميدز مع أحمد فتحى وشريف إكرامى لأسباب كتير وليست فنيا فقط، وصفقات بيراميدز تتمتع بالخبرات ونقلها لكل اللاعبين وتعمل على تحديث الثقافات الموجودة بالأهلى".

وأضاف: "دورى في بيراميدز استشارى فنى فقط وأنتمى لبيراميدز حاليا وملخص له طالما أعمل له، وكل خبراتى التي اكتسبتها فى الأهلى أنقلها لبيراميدز".

وتابع: "اعتزلت التدريب منذ 5 سنوات نهائيا بعد الأهلى ولم أعلن في الإعلام لسبب العودة استثنائى مثلما حدث من قبل للأهلى في 3 مرات".

وأوضح: "الرياضة وسيلة للسلام والمودة والمحبة والانتماء والقيمة اللى موجودة في الدنيا، وما ينقص الوسط الرياضى هي الحكمة ولو موجودة هتحل كل المشاكل الموجودة حاليا ولازم يكون فيه توافق".

وعن الزمالك قال: "نادى الزمالك في محنة وأتوقع أن المحنة ستنتهى مع البداية الجديدة، لأنه ضلع أساسى وكبير في الرياضة المصرية".

وأضاف نجم الاهلى السابق: "الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة وعظيمة وأثق في رموز الزمالك وأبناءه في إعادة لمكانه الطبيعى وخروجه السريع من هذه المحنة والعبور بالنادى إلى بر الأمان".

وأوضح: "الاختيارات التي تمت تؤكد على أن الزمالك في طريقه الصحيح وأطالب الإعلام بالوقوف بجانب الزمالك وكذلك الجماهير لازم تقف مع ناديه".