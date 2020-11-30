شكرا لقرائتكم عبدالعزيز عبدالشافى: الزمالك ضلع أساسى وأثق في قدرة أبنائه على عبور المحنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد العزيز عبد الشافى نجم الأهلى السابق والمستشار الفني لنادى بيراميدز، أن نادى الزمالك في محنة وأتوقع أن المحنة ستنتهى مع البداية الجديدة.

وقال عبد العزيز عبد الشافى خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "نادى الزمالك في محنة وأتوقع أن المحنة ستنتهى مع البداية الجديدة، لأنه ضلع أساسى وكبير في الرياضة المصرية".

وأضاف نجم الاهلى السابق: "الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة وعظيمة وأثق في رموز الزمالك وأبناءه في إعادة لمكانه الطبيعى وخروجه السريع من هذه المحنة والعبور بالنادى إلى بر الأمان".

وأوضح: "الاختيارات التي تمت تؤكد على أن الزمالك في طريقه الصحيح وأطالب الإعلام بالوقوف بجانب الزمالك وكذلك الجماهير لازم تقف مع ناديه".

وتابع عبد العزيز عبد الشافى: "تحقيق الأهلى بطولة دورى أبطال أفريقيا يعد فوزا تاريخيا وكمان جه على حساب الغريم التقليدي الزمالك، وبيفتح باب البطولات للأهلى بالسوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية وهو ده الأهلى".

وأضاف زيزو: "أبارك وجماهيره على اللقب التاسع، وتتويج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا إنجاز عظيم كونه على حساب الغريم التقليدي الزمالك، وهدف الأهلى ليس إحراز بطولة فقط ولكن استمرار التتويج بالألقاب، لأنه مؤسسة ترتكز على أصول قوية".

وأوضح: "نهائي دورى أبطال أفريقيا كان صعبا على الاهلى والزمالك بسبب الظروف التي حاوطته، والتحكيم كان له تأثير سلبى من حيث المستوى على نهائي دورى أبطال أفريقيا، وحكم المباراة كان يريد اكتساب ثقة اللاعبين من خلال التعامل معهم بلطف مبالغ فيه، وكنت سعيدا بتعيين مصطفى غربال، وقفشة هو نجم مباراة الأهلى والزمالك لأنه أحدث الفارق".