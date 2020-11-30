شكرا لقرائتكم أيمن أشرف: موسيمانى احتوى جميع اللاعبين فى الفريق بسرعة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي، وصلت منزلى بصعوبة كبيرة بعد نهائى إفريقيا، مضيفا :"وصلت البيت الساعة 3.30 الصبح والعربية كانت هتتكسر والجمهور قالى بنهزر معاك يا كابتن وكنت فى منتهى السعادة".

وأضاف فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير، على قناة الأهلى، فزت بـ 8 بطولات مع الأهلى، وأول مرة سألعب فى كأس العالم للأندية .

وواصل موسيمانى احتوى جميع اللاعبين فى الفريق بسرعة كبيرة وفى وقت قياسي مؤكدا أنه يتواجد فى التدريبات بنفسه

أكد أيمن أشرف ، مدافع النادى الأهلي، أن مشوار بطولة دورى أبطال إفريقيا كان صعبا جدا وجميع المباريات كانت فى ظروف صعبة

وأضاف تعاهدنا منذ خسارة اللقب الموسم الماضى على التتويج بالبطولة الحالية ولعبنا من بداية الموسم على الفوز الذى تحقق فى النهاية.

وواصل هدف شيكابالا شكله حلو وفيه توفيق كبير ، ولكن أدائى وياسر كان جيد وبه تركيز ، والأهلى قدم شئ مختلف فى الشوط الثاني، مضيفا التركيز والهدوء من طقوسى قبل أى مباراة هامة".

وتابع :"تحدثت لأفشة والشحات وأجاى بين الشوطين لتحفيزهم من أجل الفوز،