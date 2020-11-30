شكرا لقرائتكم مدحت العدل: جمهور الزمالك ملكي لأنه نبيل في تفكيره وتشجيعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب المؤلف والسيناريست مدحت العدل، والمعروف بانتمائه للزمالك، من عدم احتساب ضربة جزاء للزمالك وعدم استخدام الفار في لقاء القمة الذى جمع الفريقين في نهائي دوري ابطال إفريقيا.

وأضاف العدل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي على فضائية الزمالك: "أتعجب من عدم رجوع الحكم لتقنية الفيديو في خطأ بن شرقي ولمسة يد مدافع الأهلي".

وتابع مدحت العدل: "لاعبو الزمالك أدوا ما عليهم أمام الأهلي وأشكرهم رغم خسارة اللقب، ونبارك للأهلي، المدرب ذكى لعب على قدر امكانياته ورغم خسارتنا للقب لا يمنه هذا من أن نبارك للفريق الفائز".

وفسر العدل معنى الملكي الذى يتصف به الزمالك قائلا: "جمهور الزمالك ملكي لأنه لديه نُبل في التفكير، لا يسعدنا الفوز بدون أداء أو الفوز بضربة جزاء ظالمة، وهذا هو النبل الذى يميز جماهير الزمالك".

وتتسلم غدا اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه اليوم.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه غدا لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.

كما ستقوم اللجنة المعينة الجديدة التى تدير نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكرى بتسلم النادى غدا من مديرية الشباب والرياضة فى إطار الإجراءات القانونية.