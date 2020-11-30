شكرا لقرائتكم عبدالعزيز عبدالشافى: ضم رمضان بأقل من طلب النادى بمليون إسترلينى وعلى سنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد العزيز عبد الشافى نجم الأهلى السابق والمستشار الفني لنادى بيراميدز، أن معظم الأرقام اللى بيتم إعلانها في الإعلام عن بيراميدز غير حقيقية ومبالغ فيها.

وقال عبد العزيز عبد الشافى خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "معظم الأرقام اللى بيتم إعلانها في الإعلام عن بيراميدز غير حقيقية ومبالغ فيها، والقيمة السوقية للاعبين في مصر مبالغ فيها".

وأوضح زيزو: أن صراع الأندية سبب رئيسى في ارتفاع أسعار اللاعبين داخل مصر، ولازم الأندية تدرس شخصيات اللاعبين وتوافقه مع سياسة النادى".

وأضاف نجم الأهلى: "رمضان صبحى جه بيراميدز بأقل من ما طلبه هيدرسيفيلد الإنجليزى بمليون إسترلينى وكمانسيتم دفع المقابل على سنتين وليس كاش".

وتابع: "تعاقدنا في بيراميدز مع أحمد فتحى وشريف إكرامى لأسباب كتير وليست فنيا فقط، وصفقات بيراميدز تتمتع بالخبرات ونقلها لكل اللاعبين وتعمل على تحديث الثقافات الموجودة بالأهلى".

وأضاف: "دورى في بيراميدز استشارى فنى فقط وأنتمى لبيراميدز حاليا وملخص له طالما أعمل له، وكل خبراتى التي اكتسبتها فى الأهلى أنقلها لبيراميدز".

وتابع: "اعتزلت التدريب منذ 5 سنوات نهائيا بعد الأهلى ولم أعلن في الإعلام لسبب العودة استثنائى مثلما حدث من قبل للأهلى في 3 مرات".

وأوضح: "الرياضة وسيلة للسلام والمودة والمحبة والانتماء والقيمة اللى موجودة في الدنيا، وما ينقص الوسط الرياضى هي الحكمة ولو موجودة هتحل كل المشاكل الموجودة حاليا ولازم يكون فيه توافق".