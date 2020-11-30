شكرا لقرائتكم قفشة: ياسر إبراهيم قالى مرتين "أنت اللى هتجيب الجول" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد مجدى قفشة لاعب النادى الأهلى، أن زميله فى الفريق ياسر إبراهيم قالى إنت اللى هتجيب الجول وإحنا بنصلى قبل الماتش وقبل الهدف ب5 دقايق وفى الدقيقة 80 قالى تانى هتجيب جول ".

وأضاف فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير، على قناة الأهلى، أتواجد بصفة دائمة مع الثنائى ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ، مؤكدا أن الأخير حفزه كثيرا بين الشوطين فى مباراة الزمالك فى نهائى القرن.

وأكد سنفوز ببطولة الكأس بس نعدى ماتش الاتحاد الاول ومباراة الاتحاد صعبة جدا

قال محمد مجدى قفشة لاعب النادى الأهلى عمرو السولية من أحب الأشخاص إلى قلبي ،ومستنى الفرج زى السولية هو جاب جول زى ، مضيفا لازم أعمل حاجة خير أو أدبح أول ما الفلوس تيجي، وأضاف فى سؤاله عن الهدف الثانى فى مرمى الزمالك معمتلش حاجة ربنا اللى عمل كل حاجة والكورة فيها توفيق كبير ، مضيفا اتمرنت على الكورة التانية كتير ودائما ألعب عليها وأحرزت 3 أهداف بنفس الطريقة فى توجو والوداد والزمالك

وواصل نركز فى 4 بطولات هامة الفترة المقبلة كأس مصر والسوبر الافريقي والسوبر المصري وبطولة كأس العالم للأندية وأيضا منتخب مصر والحاجة غلى نقطة واحدة للتأهل إفريقيا.

وتابع فى حديثه أرفض التعصب والعنصرية والاساءة لأى لاعب ، وبأحب كل الأكل وبأحب الفراخ جدا