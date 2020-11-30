شكرا لقرائتكم مدحت العدل: هذا اللاعب سبب تسمية الزملكاوية بالبوابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المؤلف والسيناريست مدحت العدل، والمعروف بانتمائه للزمالك، عن سبب تسمية الزملكاوية بالبوابين، موضحا أن اللاعب السوداني عمر النور هو سبب تسمية الزملكاوية بهذا الأسم.

وأضاف العدل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي على فضائية الزمالك: "نعت الزملكاوي بالبواب قمة التنمر، البواب هو عمل بسيط محترم وشريف وله كامل التقدير، عمر النور كان لاعبا أسمر اللون والمعروف قديما أن البوابين معظهم ينتمون لهذا اللون الجميل".

وعن لفظ بليلة الذي راج على الزمالكاوية في الفترة الأخيرة أكد العدل: "الشعوب العربية لديها انفصام في الشخصية، ندعى التدين ونحن غير متدينين، ندعي الفضيلة ولسنا أفاضل، الشرف يمنح بالممارسة وليس بالإدعاء".

وتتسلم غدا اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه اليوم.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه غدا لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.

كما ستقوم اللجنة المعينة الجديدة التى تدير نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكرى بتسلم النادى غدا من مديرية الشباب والرياضة فى إطار الإجراءات القانونية.