بعضوية الفيلسوف والبرنس والعندليب.. مؤقتة الزمالك تعلن أسماء لجنة الكرة الجديدة

أعلن محمد عطية، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، عن تعيين أيمن يونس رئيسًا للجنة الكرة في القلعة البيضاء، وتواجد عبد الحليم علي في منصب مدير الكرة.

وقال عطية، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورتس" أمس الأحد، إن أشرف قاسم سيتواجد في منصب المشرف العام على الكرة في النادي، خلفًا لأمير مرتضى منصور.

وأضاف عطية أن "نادي الزمالك به ثلاثة أشياء يجب الحفاظ عليها وتطويرها وهم القناة التي تعتبر منبر إعلامي كبير، الثورة الإنشائية، وكذلك لاعبي الفريق".

وتابع: "الزمالك لن يسقط طالما جماهيره الكبيرة تتواجد خلفه، هناك قوام أساسي لفريق كرة القدم ولن نسمح برحيل أي لاعب منه طوال فترة تواجدنا في النادي".

وقال عطية: "نشكر إسماعيل يوسف وأمير مرتضى على ما قدموه في الفترة الماضية، هناك لجنة استلمت كرة القدم على الفور وسيكون معها ملف الصفقات الجديدة للنادي وتجديد عقود اللاعبين".

وأردف: "أيمن يونس سيكون رئيسًا للجنة الكرة، عبد الحليم علي سيكون مدير الكرة، بينما يتولى أشرف قاسم كمشرف عام على الكرة".

واختتم عطية تصريحاته بالقول: "هذه اللجنة ستتولى كل ما يخص كرة القدم، لن يكون لنا أي دور فني نهائيًا في هذا الأمر، لجنة الكرة ستتولى كل ما يخص الفنيات وبشكل كامل".