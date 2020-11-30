شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: صالح جمعة اتظلم بسبب عبد الله السعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى شادى محمد كابتن النادى الأهلى السابق، أن الفريق الأحمر يحتاج إلى 4 تدعيمات فى عدة مراكز أبرزها الهجوم وبديل قفشة، وقال شادى محمد فى تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": الأهلى محتاج صفقات، الإعارات مازالوا لاعبين صغار، محمد شريف وأكرم وأحمد ياسر اكتسبوا خبرات بالتأكيد، وعملوا على أنسهم ليعودوا، ومهم جداً أن يكتسبوا خبرات من زملائهم بالفريق، والأهلى بشكل عام يحتاج 4 عناصر، أبرزها رأس حربة، وبديل لقفشة.

أضاف: صالح جمعة لاعب كبير جداً والجماهير بتحبه رغم قلة لعبه، وأرى أنه إتظلم فنياً بسبب عبد الله السعيد إلى حد ما ففي بعض الأحيان كان صالح جمعة جاهزاً للمشاركة في المباريات لكن المدربين كانوا يدفعون بعبد الله السعيد رغم ان صالح كان بيكسر الدنيا.

استكمل: الأهلى بمن حضر، فى مباراة الصفاقسى، النتيجة كانت سيئة جداً فى القاهرة والجميع ألقى "الفوطة" ما عدا الفريق، كان تنقصنا عناصر هامة مثل عماد النحاس، ومتعب كان على دكة البدلاء، ولا يوجد لاعب اسمه احتياطى فى الأهلى طالما مقيد يجب أن يؤدى.

أردف: الأهلى فنياً لم يكن فى أعلى مستوى أمام الزمالك، ولكنى فرجت جداً لقفشة، وعجبنى أيمن أشرف وياسر إبراهيم، تدافع كويس تكسب، فى وقت من الأوقات خلال التعادل كان الزمالك ممكن يسجل الثانى.

استكمل: اللاعب الذى يجعلنا نضع أيدينا على قلوبنا إذا غاب عن الأهلى هو محمد الشناوى، وعموما السولية والشناوى وديانج لديهم ثبات مستوى منذ بداية الموسم.

واختتم: حصدنا برونزية العالم وكانت لحظة تاريخية فى عودتنا بأتوبيس مكشوف، وعيطنا كلنا فى الباص المكشوف، وعندما جاءت الجماهير لقينا الجماهير بتقولنا "الدورى يا أهلى" مانويل جوزية وقتها قال لنا " اسمعوا ده قدر اللى يلعب فى الأهلى".