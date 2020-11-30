شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: الزمالك أفضل فريق أفريقى وتأثر بالغيابات فى نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المؤلف والسيناريست مدحت العدل، والمعروف بانتمائه للزمالك، أن الزمالك التأثر بغياب الونش وأوباما وعبدالله جمعة فى نهائي أفريقيا أمام الأهلي.

وأضاف العدل في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي على فضائية الزمالك: "الزمالك اصبح أفضل فريق في إفريقيا ونحن فخورين به بغض النظر عن خسارة اللقب، الفريق عانى من غيابات تؤثر على منتخب وليس فريق".

وتابع العدل: "باعتراف الأهلاوية والزملكاوية الفريق الأبيض كان الأفضل، وبعيدا عن النتيجةالزمالك استعادة ميزة من أهم مميزاته وهو الفوز على الفرق الكبيرة، والعودة بعد التأخر في النتيجة.

وتتسلم اليوم ،الأثنين، اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه أمس .

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه اليوم لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.

كما ستقوم اللجنة المعينة الجديدة التى تدير نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكرى بتسلم النادى اليوم من مديرية الشباب والرياضة فى إطار الإجراءات القانونية.