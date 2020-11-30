شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: الزمالك تفوق فى الشوط الأول بنهائى القرن.. وانتظر لقاء الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعترف حسين الشحات لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، بتفوق الزمالك فى شوط المباراة الأول من مواجهة نهائى دورى أبطال أفريقيا، التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولى يوم الجمعة الماضية، وحقق المارد الأحمر الفوز بنتيجة 2 / 1 وحصد لقب بطل أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه.

أوضح الشحات خلال تصريحاته لبرنامج "مساء دى إم سى" أن الزمالك كان الأفضل فى الشوط الأول من المباراة، إلا أن الأهلى استعاد توازنه فى الشوط الثانى ونجحنا فى تسجل الهدف القاتل لإقتناص الأميرة السمراء.

وتوقع حسين الشحات مواجهة الزمالك مرة أخرى فى نهائى كأس مصر، حيث سيلتقى الأهلى فى الدور قبل النهائى مع الاتحاد السكندرى، وسيواجه الزمالك طلائع الجيش، على أن تقام مباراة النهائى بين المتأهلين يوم 5 ديسمبر.

وعن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قال حسين الشحات: "الكابتن سيد بيخصم لأى حد يخرج عن النظام، ولو اثنان اتخانقوا فى التمرين بيخصم للإثنين".

وعلق الشحات، على إمكانية الانتقال لصفوف بيراميدز بسبب الإغراءات المالية، قائلاً: "تنازلت عن أكثر من نصف راتبى فى العين الإماراتى، وفيلا وعربية، بخلاف الملايين من المكافأت التى تنازلت عنها من أجل الانتقال للأهلى، فكيف أفكر فى الرحيل".

أضاف إن الانتقال لصفوف الأهلى كان بمثابة حلم وتحقق، مؤكدًا إنه لن يرحل إلا فى حالة استغناء النادى عن خدماته، قائلاً: "الأهلى حلم حياتى منذ الصغر، وجيت النادى بسبب محمود الخطيب ولتحقيق حلمى والتتويج بلقب أفريقيا".

وكشف حسين كواليس انتقاله من العين الإماراتى إلى صفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن الصفقة تمت مقابل 5 مليون دولار، بما يقرب من 80 مليون جنيه، لافتًا إلى إنه تنازل عن ملايين لنادى العين حتى يحقق حلمه بإرتداء قميص الأهلى.

أضاف، إنه تلقى مكالمة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادى الأهلى، وقال له -بيبو-: "عايزينك فى الأهلى"، مؤكدًا إنه كانت أسعد مكالمة تلقاها وبعدها بذل قصارى جهده من أجل الانضمام للأهلى.

وتحدث لاعب المارد الأحمر عن بداياته مع كرة القدم، مؤكدًا أن نادى الشرقية للدخان كان بوابته للنجومية، و20 ألف جنيه كانت قيمة تعاقدى مع الشرقية، لافتًا إلى إنه عمل فى العديد من المجالات قبل الوصول لتلك النجومية، مثل العمل فى سنترال وبنزينة وعامل الوميتال.