شكرا لقرائتكم خبر عن الجناينى يكشف سبب استبعاد أحمد مرتضى ويرفض التعليق على إيقاف مجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، التعليق على قرار وزارة الرياضة بإيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك وإحالة مخالفاته المادية إلى النيابة العامة، وقال الجناينى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: ليس لى أن أعلق على قرار وزارة الرياضة بإيقاف مجلس الزمالك، ووزير الرياضة هو الوحيد الذى يعرف حيثيات هذا القرار.

أضاف: اليوم عرس رياضى وتكريم لأعضاء الجمعية العمومية المحترمين، نقاش ديموقراطى أكثر من رائع ومن الساعة 11 صباحاً واستغرقنا 9 ساعات تقريباً، وأشكر زملائى باللجنة الخماسية تم الاستقرار على أغلب الأمور، وستكون هناك لائحة تليق بالكرة المصرية، وغداً سنصيغها بإشراف الجمعية العمومية ونرسلها للوزارة والفيفا.

واصل: كل ما كان يمكن أن نقدمه دون أن يتعارض مع القانون قمنا به، ماقدرش أمنع أحمد مرتضى منصور من دخول القاعة، ولكن هناك شروط معينة حتى لا يتم الطعن على العمومية بشكل من الأشكال، ولذلك الاستمارة التى جاءت من الزمالك لم تكن سليمة وكامل الاحترام لكل الناس.

واختتم: فترتى تنتهى غداً وتكليفى ينتهى يوم 30 نوفمبر وأشكر كل زملائى وأعتذر لأى شخص قصرت معه لم أطبق إلا اللوائح، وأعتقد أننى أديت رسالتى.

وعقدت اليوم الجمعية العمومية باتحاد الكرة بحضور79 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، ورفض الأعضاء خلال الجلسة البند 12 المقترح من الخماسية والذي يجعل الأعضاء قاصرين على 96 عضوا فقط، وبعد مناقشات طويلة استغرقت ساعة ونصف، تم التصويت على رفض المقترح والتصويت بالتعديل لزيادة عدد أعضاء الجمعية إلى 134 عضوا.

كما انتصرت الجمعية العمومية في البند 37 والخاص بالثماني سنوات التصاعدية التي كان تم وضعها من الخماسية بحيث يتم تطبيقه بأثر رجعي على من سبق لهم دخول مجلس الاتحاد، ولكن العمومية رفضته وصوتت على إلغاء الأثر الرجعي للبند وجعله فوريا منذ تطبيق اللائحة وإقرارها.