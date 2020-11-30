شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة وحيدة تفصل أمير عادل عن الانضمام إلى نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفصل اللاعب الدنماركى صاحب الأصول المصرية أمير عادل، والشهير بألكسندر ياكوبسن، خطوة وحيدة من أجل الانضمام إلى نادى الزمالك، حيث أوضح مصدر بالنادى إن هناك بعض الرتوش تتم حاليًا داخل النادى الأبيض قبل الإعلان عن الصفقة إلا إن المصدر أوضح إنه لن يستطيع فى الوقت الحالى الكشف عن تفاصيل تلك الرتوش ولكنه أكد إنه حال الانتهاء منها سيتم الإعلان عن الصفقة خلال الأسبوع الجارى.

وانتهى تعاقد أمير عادل صاحب الـ26 عاما مع نادى ساربسبورغ النرويجى وأصبح لاعبا حرا، ويلعب فى عددا من مراكز الهجوم ليقترب من قلعة ميت عقبة، وسبق أن انضم لمنتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين عام 2013، كما شارك مع المنتخب الأول فى مباراة ودية 2017 ضد توجو تحت قيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة مواجهة طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، فى نصف نهائى بطولة كأس مصر، والتى يطمح الأبيض فى المنافسة على لقبها، ونجح الزمالك فى التأهل إلى منافسات نصف النهائى بكأس مصر بعد فوزه على نادى مصر بهدفين مقابل هدف، فى دور ربع النهائى، بعد مباراة ماراثونية حيث امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بعدما تقدم عبد الرحمن جندية لنادى مصر فى الدقيقة 85، وخطف البديل أسامة فيصل هدف الإنقاذ للزمالك فى الدقيقة 96 ليتعادل للأبيض ليتم الاحتكام إلى الوقت الإضافى، وفى الشوط الإضافى الثانى حصل الزمالك على ركلة جزاء فى الدقيقة 116 بعد عركلة عبد الله جمعة تقدم لها زيزو ونجح فى خطف الفوز للأبيض.