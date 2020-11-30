شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف عن مشاركة 20 مليون شاب فى أنشطة الوزارة خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تخطط بقطاعيها خلال الفترة المقبلة لاستراتيجية جديدة لإدارة المنظومة، مشيراً إلى أن الوزارة شهدت خلال العامين الماضيين مشاركة حوالى 20 مليون شاب فى عدد كبير من الأنشطة الهامة والخاصة بمجال الرياضة، وهو إنجاز كبير.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن هناك مشروعات رياضية بالقرى البعيدة بالأندية ومراكز الشباب جرى العمل عليها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن التنشئة تبدأ من المنزل ثم المدارس ثم دور العبادة ثم الأندية ومراكز الشباب، وهناك تواصل مع المدارس والجامعات لدعم الأنشطة الخاصة بالشباب.

وقررت وزارة الشباب والرياضة إيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور بشكل مؤقت، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى مع إحالة اى مخالفات يتم رصدها فى تقرير الضبطية القضائية للنيابة العامة، وذلك وفقا للبيان الصادر من الوزارة الذى جاء فيه:

في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020.