شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى بعد استبعاده من عمومية الجبلاية: لعل المانع خير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه لا يعرف حتى الآن سبب منعه من حضور الجمعية العمومية لاتحاد الكرة التى انعقدت اليوم، وقال أحمد مرتضى فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: "لا أعرف سبب منعى من حضور الجمعية العمومية، وجيت عشان أمارس حقى فى حضور العمومية، ولأول مرة فى التاريخ يحصل هذا الأمر، الزمالك أول الأندية المؤسسة للاتحاد فى حاجة مش مظبوطة وأتمنى المسئولين يبحثوا هذا الأمر".
أضاف: "التفويض مختوم من اتحاد الكرة ومعتمد من اللجنة الأولمبية، لكن فى حاجة مش مظبوطة إيه هى مش قادر أحددها، تم إبلاغى أن هناك قشط فى التفويض، وكنت أتمنى مشاركة نادى الزمالك لأنه من أكبر الأندية ومؤسسى الاتحاد المصرى وأتمنى التوفيق لزملائى حتى نرى نهاية هذا الوضع ولعل يكون المانع خير يعنى لمنع نادى الزمالك".
واختتم: "الزمالك لعب أفضل لكن اللى فاز هو الأهلى ولازم نقوله مبروك ونهنيه، وفى النهاية البطولة لم تخرج من مصر".
ووقررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة إلغاء شرط ترشح رئيس أو عضو مجلس إدارة نادي في الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية الحالية في اللائحة، وتمسك أعضاء الجمعية العمومية بأن يتم السماح لمسؤول النادي بالترشح سواء كان عضو جمعية عمومية حالية أو سابقة، باعتبار أن الجمعية العمومية تخضع لتصنيف كل فترة ويتغير أعضائها، وطالبت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في ختام اجتماعها الطارئ مساء اليوم الأحد، باستمرار اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة في عملها لحين الدعوة لانتخابات جديدة ، وأكد أعضاء الجمعية العمومية خلال محضر الجلسة علي مطالبتهم باستمرار اللجنة على أن ترسل الاندية خطابات رسمية بداية من الغد الي اللجنة الاولمبية والفيفا للمطالبة بهذا الأمر رسمياً.
فيما استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالاتفاق مع الجمعية العمومية علي تطبيق بند ال8 سنوات بشكل تصاعدي بحيث يحق لاي مرشح سابق قضي 8 سنوات من الترشح ولكن علي منصب مغاير، وناقشت اليوم الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصري لكرة القدم مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي للاتحاد الذي أعدته اللجنة الخماسية المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الاتحاد.
وقررت الجمعية خلال اجتماعها تعديل البند الخاص بعضوية الجمعية لتصبح 134 عضوا ، وتتسع بذلك إلى 60 نادٍ من القسم الثالث إضافة إلى جميع أندية القسم الممتاز (18 ناد) وجميع أندية القسم الثانى (48 ناد) بخلاف تمثيل أندية للكرة النسائية والشاطئية والصالات.
وكان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية قد بدأ في الحادية عشر صباح اليوم بإعلان السيد عمرو الجنايني رئيس الاجتماع بوصفه رئيسا للاتحاد اكتمال النصاب القانوني للحضور ب 79 ناديا من بين 96 ناديا تم توجيه الدعوة لها.
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