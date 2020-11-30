شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يُعلق على إمكانية الانتقال لبيراميدز: "ضحيت من أجل عيون الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حسين الشحات لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، على إمكانية الانتقال لصفوف بيراميدز بسبب الإغراءات المالية، قائلاً: "تنازلت عن أكثر من نصف راتبى فى العين الإماراتى، وفيلا وعربية، بخلاف الملايين من المكافأت التى تنازلت عنها من أجل الانتقال للأهلى، فكيف أفكر فى الرحيل".

أضاف الشحات، خلال تصريحاته لبرنامج "مساء دى إم سى" إن الانتقال لصفوف الأهلى كان بمثابة حلم وتحقق، مؤكدًا إنه لن يرحل إلا فى حالة استغناء النادى عن خدماته، قائلاً: "الأهلى حلم حياتى منذ الصغر، وجيت النادى بسبب محمود الخطيب ولتحقيق حلمى والتتويج بلقب أفريقيا".

وكشف حسين كواليس انتقاله من العين الإماراتى إلى صفوف المارد الأحمر، مؤكدًا أن الصفقة تمت مقابل 5 مليون دولار، بما يقرب من 80 مليون جنيه، لافتًا إلى إنه تنازل عن ملايين لنادى العين حتى يحقق حلمه بإرتداء قميص الأهلى.

أضاف، إنه تلقى مكالمة من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادى الأهلى، وقال له -بيبو-: "عايزينك فى الأهلى"، مؤكدًا إنه كانت أسعد مكالمة تلقاها وبعدها بذل قصارى جهده من أجل الانضمام للأهلى.

وتحدث لاعب المارد الأحمر عن بداياته مع كرة القدم، مؤكدًا أن نادى الشرقية للدخان كان بوابته للنجومية، و20 ألف جنيه كانت قيمة تعاقدى مع الشرقية، لافتًا إلى إنه عمل فى العديد من المجالات قبل الوصول لتلك النجومية، مثل العمل فى سنترال وبنزينة وعامل الوميتال.