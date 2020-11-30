شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس لرئيس نادى الجزيرة: متخليش حاجة "توقفك" وبلاش تضيع وقتك مع ناس صوتها عالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع المهندس نجيب ساويرس عن مجلس إدارة نادي الجزيرة، الذي يتبنى فكرة الاعتماد على المطورين العقاريين لافتتاح الفروع الجديدة والهجوم الذي واجهه جزارين، قائلاً "الاستثمار الرياضى هو استثمار طويل المدى وانتقاد رئيس نادى علشان التطوير العقارى مالوش معنى".

وأكد في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON"، أن فكرة التطوير العقارى مهمة وتسهم في زيادة إيرادات الأندية، قائلاً: "التطوير العقاري بيجيب إيرادات لأي أندية".

ووجه رسالة لرئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة، قائلاً "متخليش حاجة "توقفك" وبلاش تضيع وقتك مع ناس صوتها عالي، أسهل حاجة في الدنيا النقد وأصعب حاجة في الدنيا العمل".

وعلى صعيد آخر نفى ساويرس أن يكون لديه خطة مستقبلية للاستحواذ على أندية أخرى في الفترة القادمة، قائلاً: "لا خلاص عندنا النادي بتاعنا ومبسوطين بيه، أنا بتكلم عن فكرة نادي الجزيرة اللي بيلجأ لفكرة التطوير العقاري، وأنا تبرعت ليهم بحاجة ورغم كده واجهت هجوم وانتقاد، أصل نجيب هيشتري نادي الجزيرة وشىء غريب هيكرهونا نعمل خير".

وكان قال عمرو جزارين رئيس نادي الجزيرة، إنه جرى العرض على المطورين العقاريين إنشاء فروع للنادى على نفقتهم في المجمعات السكنية الجديدة، موضحا أن المطورين العقاريين سيستردوا استثماراتهم من العضويات المنضمة للفروع الجديدة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن نادى الجزيرة اشترى الفرع في أكتوبر فى 2008 بأموال النادى، وبدأ إنشاءه كذلك بأمواله ولذلك تعثر، وفى 2020 استطاع المجلس الحالي افتتاح النادى بصعوبة، وافتتح جزءا منه ويعمل بنسبة 30%، مردفا: "عشان نخلص النادى نحتاج 600 مليون جنيه والنادى لا يمتلك هذه الموارد المالية، ونعتمد على العضويات الجديدة به". وذكر أن النادى ليس دوره إنشاء نادى، والوضع اختلف، مردفا: "دخلنا في علاقة مع المطورين العقاريين، حيث إنه من أنجح القطاعات التطوير العقارى ولدينا مطورين على مستوى عالمى، كما أن الجزيرة اسم كبير وقررنا أن نتواصل مع المطورين، نعمل نادى الجزيرة لديهم وقيمة الأرض والإنشاءات ستعلو لأنها اسم كبير ويسهل تسويق العقاريات"، مشيرا إلى أنه أصبح هناك قبول لدى المطورين، والفكرة في إنشاء نادى فى منطقتى التجمع والساحل.

وتابع رئيس نادي الجزيرة: "هنشرح الموضوع قبل عقد الجمعية العمومية، وسيعود بالخير للنادى وفرصة لن تتكرر ولو مخدناهاش دلوقتى هنندم عليها".

من جانبه قال الدكتور حسن الشافعى عضو الجمعية العمومية لنادى الجزيرة، إن أعضاء النادى فوجئوا بإعلان أن النادى طرح مزايدة لإدارة وتشغيل أندية في أماكن أخرى، وهناك مشكلة في عدم افتتاح النادى بشكل كامل في مدينة أكتوبر، وكان رد الفعل الطبيعى اتخاذ إجراء بطرح جمعية عمومية غير عادية لطرح الفكرة، وكانت الخطوة التي كان يجب اتخاذها، وتم جمع أصوات ألفى عضو، كما اجتمع البعض لمخاطبة الجهات الرقابية لمعرفة ما سيحدث.