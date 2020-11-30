ملف الأحد..وزارة الرياضة توقف مجلس الزمالك.. وكواليس عمومية الجبلاية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 29 نوفمبر 2020. رسالة مؤثرة من أمير مرتضى.. ووعد شيكابالا.. في ليلة وداع لاعبي الزمالك (فيديو) نهضة بركان: نرفض لعب سوبر إفريقيا أمام الأهلي في القاهرة.. ونطالب بأرض محايدة تضم لاعبين سابقين.. وزير الرياضة يعلن تشكيل لجنة الإشراف على نادى الزمالك النني لم يشارك.. أرسنال يسقط بثنائية أمام وولفرهامبتون في بريميرليج رسميًا.. أمير مرتضى يعلن الرحيل من 5 رسائل مرتضى: أطالب بتدخل الرئيس.. الزمالك "بيتفرم" وسعادة الخطيب أهم مران الزمالك.. تأهيل خماسي الفريق.. مشاركة روقا.. ورسالة باتشيكو وزارة الرياضة توقف مجلس الزمالك.. وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي ميسي يقود برشلونة لدهس أوساسونا برباعية بالفيديو.. ميسي ينعي مارادونا على طريقته باحتفال استثنائي "من أجل منصب جديد في الفيفا".. ثابت يعلن مغادرة "كاف" كواليس عمومية الجبلاية.. رفض المادة رقم 12.. ومطالبات بزيادة الأعضاء لـ134 ناديًا الخطيب يوجه الشكر للرئيس السيسي.. ورسالة إلى الجماهير

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