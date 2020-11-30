رسالة مؤثرة من أمير مرتضى.. ووعد شيكابالا.. في ليلة وداع لاعبي الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حرص أمير مرتضى منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك، عن توجيه رسالة للاعبي الفريق الأبيض في أخر يوم في منصبه داخل القلعة البيضاء.

وحرص أمير مرتضى على تسجيل اللقاء الأخير له مع لاعبي الزمالك، حيث ذكر خلال حديثه أنه هذا سيكون للذكرى ولكي يخبر ابنائه بعد ذلك بفترة تواجده مع هذا الفريق.

وقال أمير مرتضى خلال مقطع الفيديو:" الناس بتحبكم ومنتظره منكم الكثر، وهذا اخر يوم ليا واخر يوم لمرتضى منصور، تشرفت انى عملت معكم طوال الفترة الماضية".

وأضاف:" من سيأتي بعدنا سيجد معه أفضل اللاعبين في مصر، وأمامكم مباراتين في كأس مصر أتمنى أن تحققوا الفوز خلالهم، وألا تتأثروا برحيل مجلس الإدارة، ونحن ننتظر منكم الكثير".

وتابع:" أي لاعب منكم سيحتاج أي شيء سيجدني مساندا له، والآن الأمر أصبح في ايديكم فلا تسمحوا بتفكك الفريق بعد رحيلنا".

وبعد نهاية كلمته حرص على وداع جميع اللاعبين وعناقهم قبل الرحيل، ليخرج محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق ويمنح أمير وعدًا قبل رحيله بأن يبذل جميع اللاعبين قصارى جهدهم لتحقيق لقب كأس مصر.

وكانت وزارة الشباب والرياضة كشفت مساء اليوم الأحد عن إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مع تشكيل لجنة لإدارة شئون النادي برئاسة المستشار أحمد بكري.

ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل ضمن دور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر.

جدير بالذكر أن فريق الكرة خسر لقب دوري أبطال أفريقيا لصالح غريمه الأهلي بالهزيمة بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم مساء الجمعة الماضي على ملعب "استاد القاهرة".