نهضة بركان: نرفض لعب سوبر إفريقيا أمام الأهلي في القاهرة.. ونطالب بأرض محايدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد كتابي الحسين، المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي، أن ناديه متمسك بخوض السوبر الإفريقي أمام الأهلي خارج القاهرة كما كان مقرر له من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق.

وقال المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي في تصريحات لبرنامج نمبر وان:" الكاف لم يبلغنا بموعد مواجهة الأهلي على كأس السوبر الافريقي حتى الآن، ونتمسك باللعب في قطر بالموعد السابق كما كان مقررا.

وأضاف:" في حال عدم إقامة مباراة السوبر الإفريقي في قطر فنتمسك بإقامة اللقاء على أرض محايدة لتكون حظوظ الفريقين متساوية".

وكان محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أكد أن مواجهة السوبر الإفريقي ستقام في القاهرة في العاشر من ديسمبر المقبل.

وبعدما حقق الأهلي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك فمن المقرر أن يواجه نهضة بركان في لقاء السوبر الإفريقي.