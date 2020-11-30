فيديو.. أمير مرتضى يودع لاعبي الزمالك بعد استقالته من منصبه

ودع أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق لفريق الكرة بنادي الزمالك، لاعبي القلعة البيضاء، بعد استقالته من منصبه.
وظهر أمير في فيديو مسجل مع لاعبي الزمالك بعد استقالته لتوديع لاعبي الزمالك، كما حثهم على الحفاظ على الفريق والتتويجببطولة كأس مصر.
وكان وزير الرياضة أعلن إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتحويل المجلس إلى النيابة العامة، وتعيين مجلس مؤقت لادارة النادي.
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