الأولمبية تمنح اتحاد اليد لقب "الافضل" مناصفة مع كرة القدم في حفل منتدي اللاعبين

نال الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر جائزة افضل اتحاد لعبة جماعية فى مصر لهذا العام من اللجنة الاوليمبية المصرية مناصفة مع اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجانيني جاء الاختيار خلال فاعليات المنتدي الأول للاعبين الاولمبين والدوليين الذي أقيم مساء اليوم في أحد الفنادق الكبري بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد واعضاء مجلس إدارة اللجنة .. واجمعت لجنة التقيم أن اتحاد اليد يستحق الجائزة بعد الانجازات و البطولات التى حققها مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد وأبرزها تتويج منتخب الشباب مواليد 98 على برونزية العالم و المركز التى اقيمت فى اسبانيا و حصول منتخب الناشئين مواليد 2000 على بطولة العالم للناشئين و التى اقيمت فى مقدونيا و حصول منتخب مصر الوطنى للرجال على بطولة الامم الافريقية و التى اقيمت فى تونس. أحد الفنادق الكبري بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد واعضاء مجلس إدارة اللجنة .. واجمعت لجنة التقيم أن اتحاد اليد يستحق الجائزة بعد الانجازات و البطولات التى حققها مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد وأبرزها تتويج منتخب الشباب مواليد 98 على برونزية العالم و المركز التى اقيمت فى اسبانيا و حصول منتخب الناشئين مواليد 2000 على بطولة العالم للناشئين و التى اقيمت فى مقدونيا و حصول منتخب مصر الوطنى للرجال على بطولة الامم الافريقية و التى اقيمت فى تونس.

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