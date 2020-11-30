نهضة البركان : طلبنا من كاف مواجهة الأهلي على ملعب محايد في السوبر الأفريقي

كشف كتابي الحسين، المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي، عن أخر تطورات اتصالات النادي المغربي مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن ملعب مواجهة الأهلي بالسوبر الأفريقي في مصر.

وقال المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على

قناة النهار: "طلبنا من الكاف مواجهة الأهلي علي أي ملعب محايد خارج القاهرة والمغرب".

وأوضح:"لم نطلب خوض المباراة في قطر او بلد محدد ولكننا طلبنا لعب المباراة في بلد محايد".

واضاف "نرفض نهائيا خرض اللقاء في القاهرة". وتابع أن

النادي متمسك بموقفه وهو عدم خوض المباراة في مصر.

كشف كتابي الحسين، المتحدث الإعلامي لنادي نهضة بركان المغربي، حقيقة استياء النادي المغربي من موعد لقاء السوبر الأفريقي المقرر له أمام الأهلي يوم ١٠ ديسمبر المقبل في مصر.

وقال ان هذا الكلام غير صحيح. وأوضح أن هذه الأنباء ليست صحيحة لأن الكاف لم يبلغنا بموعد مواجهة الأهلي على كأس السوبر الافريقي حتى الآن.