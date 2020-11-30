هشام إبراهيم : هدفنا الحفاظ على فريق الكرة بالزمالك

أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة ستعمل على إنهاء الأمور الخاصة بفريق الكرة وتجديد عقود اللاعبين. وأضاف إبراهيم خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك، " سنعمل على الحفاظ على قوام فريق الزمالك وتجديد عقود اللاعبين والفريق بعيدا عن الأزمات، وسنلبي كافة مطالب الجهاز الفني واللاعبين". الزمالك، " سنعمل على الحفاظ على قوام فريق الزمالك وتجديد عقود اللاعبين والفريق بعيدا عن الأزمات، وسنلبي كافة مطالب الجهاز الفني واللاعبين". وأردف " تدبير الموارد المالية وصرف المستحقات من مهام اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك. وأتم " الزمالك يمتلك فريق قوي للغاية وهدفنا الحفاظ عليه". وكانت وزارة الرياضة أعلنت إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتحويل المجلس للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية.

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