حسين عبد الغني مديرًا تنفيذيًا للنصر السعودي بعد استقالة الحلافي

أعلن مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت تعيين حسين عبدالغني لاعب أهلي جدة السابق مديرا تنفيذيا لكرة القدم بالنادى.

ونشر نادى النصر عبر في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :" ‏أصدر رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان السويكت قراراً يقضي بتعيين نجم كرة

القدم السعودية الكابتن حسين عبدالغني مديراً تنفيذياً لكرة القدم بنادي ‎النصر.. متمنياً له التوفيق بإذن الله".

تابع نادي النصر : "بأن قرار إدارة نادي النصر بتعين حسين عبدالغني جاء بعد الموافقة على الاستقالة التي تقدم بها المشرف العام على كرة

القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي . مقدمين له الشكر الجزيل على كافة الجهود العظيمة التي قدمها طوال فترة توليه المنصب ومتمنين له التوفيق بإذن الله ".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره فريق أبها يوم الخميس 3 ديسمبر في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. يحتل النص المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 3 نقاط.