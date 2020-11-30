أبورجيلة: أتمني دخول الزمالك في معسكر مغلق قبل مواجهة الجيش

أكد محمود أبورجيلة نجم الزمالك السابق أن اللجنة المؤقتة برئاسة المستشار أحمد بكري غير متخصصة فى إدارة شئون الكرة بالقلعة البيضاء. وقال أبورجيلة فى برنامجه "البريمو" المذاع على قناة " ten": "أتمني من المجلس المعين تكوين لجنة لإدارة الكرة من متخصصين أمثال كمال درويش وأحمد مصطفي ويجب أن تكون الأمور مستقرة خلال الفترة المقبلة". قناة " ten": "أتمني من المجلس المعين تكوين لجنة لإدارة الكرة من متخصصين أمثال كمال درويش وأحمد مصطفي ويجب أن تكون الأمور مستقرة خلال الفترة المقبلة". وأضاف: "يجب أن يكون داخل المجلس أشخاص داخل المطبخ الكروي لإدارة شئون الفريق وعدم حدوث أى أزمة مقبلة وأتمني دخول الفريق فى معسكر مغلق لمواجهة طلائع الجيش فى كأس مصر".

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