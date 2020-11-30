الامارات | شباب الأهلي يخشى «سيناريو» سقوط الكبار أمام الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يخشى «سيناريو» سقوط الكبار أمام الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ شباب الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الشارقة، خلال اللقاء الذي يجمعهما على استاد الشارقة عند الساعة التاسعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويسعى الشارقة، الذي يتصدّر ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة إلى تحقيق فوز جديد، ورفع رصيده إلى 22 نقطة، واستعادة توازنه مجدداً، والانفراد بالصدارة والابتعاد عن منافسيه، بعدما تعثر في الجولة الماضية بتعادله أمام خورفكان 1-1، وهو أول تعادل للشارقة في الدوري، ليفقد بذلك نقطتين مهمتين في رصيده، فيما يتطلع شباب الأهلي إلى إيقاف انتصارات الشارقة وإلحاق الهزيمة الأولى به في الدوري، خصوصاً أنه يخوض هذه المباراة منتشياً بفوزه الكبير على عجمان 5-1 في الجولة الماضية، مستعيداً بذلك نغمة الانتصارات مجدداً بعدما تعرض لخسارة موجعة أمام الجزيرة في الجولة السادسة.

ويهدد الشارقة منافسه شباب الأهلي بـ«سيناريو مرعب الكبار»، بعد تفوقه في الجولات الماضية على الفرق الكبيرة في الدوري، وهي: الوحدة والعين والجزيرة والنصر، إذ يخشى شباب الأهلي مصير من سبقوه من الفرق الكبيرة في مواجهة الشارقة.

وفي المقابل، فإن شباب الأهلي، الذي يحتل المركز السادس برصيد 12 نقطة، تمثل المباراة أهمية كبيرة له، وتعد اختباراً حقيقياً لمدربه الإسباني زاراغوسا.

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