الامارات | الشارقة ومليحة يتصدران «أقوياء اليد»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة ومليحة يتصدران «أقوياء اليد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى فريقا الشارقة ومليحة صدارة دوري «أقوياء اليد»، بتحقيقهما، أول من أمس، انتصارهما الثاني على التوالي، إذ فاز الشارقة على حساب مضيفه بني ياس «41-19»، وفاز مليحة على ضيفه النصر «35-26» لحساب الجولة الثانية من مرحلة الذهاب، التي سجلت ايضاً، فوز العين على ضيفه الوحدة «40-17».

وكانت الجولة قد افتتحت يوم الجمعة الماضي، وسجلت فوز الوصل على الجزيرة «25-22»، والظفرة على دبا الحصن «33-28».

وتشارك الشارقة ومليحة المركز الأول بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط لكل منهما، فيما أودت خسارة النصر ببقائه ثالثاً بأربع نقاط، بفارق الأهداف عن كل من الوصل والجزيرة والظفرة، وتقدم العين إلى المركز السابع بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي المرتاح في هذه الجولة، فيما تشاركت فرق بني ياس ودبا الحصن والوحدة المركز الأخير برصيد نقطتين لكل منها.

من جانب آخر، ابتسمت الأرض في وجه أصحابها في دوري سيدات اليد، عقب تحقيق كل من «نواعم» الجزيرة والنصر، أول من أمس، انتصارين في افتتاح منافسات الدور الثاني للبطولة، جاء للجزيرة على حساب فريق الجالية التونسية «47-33»، والنصر على حساب «الفريق الدولي» بواقع «24-17».

وعززت سيدات الجزيرة صدارتهن الترتيب العام برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن النصر، فيما تشاركت كل من سيدات الجالية التونسية والفريق الدولي المركز الأخير برصيد أربع نقاط.

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