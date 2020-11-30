الامارات | أحمد بن محمد: الأوطان تعلو بتضحيات أبنائها وترقى بعطائهم وإنجازاتهم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية مهمة، يُحيي فيها أبناء الإمارات ذكرى أبطال ضحوا بأرواحهم في ميادين الشرف وهم يلبون نداء الواجب، ضاربين أروع أمثلة التضحية والفداء التزاماً بمواقف الإمارات الراسخة في إعلاء كلمة الحق، والوقوف إلى جانب أصحابه، ووفاءً لوطنهم الذي جادوا بالروح والدم في سبيل أن تبقى رايته دائماً مرفوعة رمزاً لكرامة شعبه وعزته وإبائه.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد: «الأوطان تعلو بتضحيات أبنائها، وترقى بعطائهم وإنجازاتهم.. نستحضر في هذا اليوم بطولات سطر بها شهداؤنا الأبرار بدمائهم الزكية ملحمة جليلة، أكدوا فيها عمق انتماء أبناء الوطن لترابه، واستعدادهم في كل لحظة للجود بأغلى ما يملكون من أجل درء المخاطر عنه، والحفاظ على مقدراته وصون مكتسباته».

وأضاف: «مع إحيائنا ليوم الشهيد في مثل هذا اليوم من كل عام، نبادل وفاءً بوفاء، ونؤكد أن هذه القيمة النبيلة التي نشأنا عليها، ستظل دائماً تحفظ على وطننا رفعته، وتؤكد أن العطاء الذي يجود به أبناء الإمارات لا يذهب سُدى، إنما هو محفوظ في وعي هذه الأمة».

ووجه سموه التحية لأمهات الشهداء، وقال إن ما أبدينه من ثبات في مواجهة فراق فلذات أكبادهن، كان خير برهان على مدى تلاحم وتماسك المجتمع الإماراتي، وصلابة بنيانه، وأظهر المعدن الأصيل لهذا الشعب المِعطاء الذي التف حول قيادته بكل الولاء والانتماء، والعزيمة على التفاني في ترسيخ مقومات مجد الوطن ورفعته.

وأعرب سموه عن خالص التقدير والثناء لأبطال قواتنا المسلحة الباسلة، بما يحملونه على عاتقهم من مسؤولية الذود عن الوطن، والوقوف في وجه ما قد يحيق به من مخاطر.

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