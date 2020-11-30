الامارات | حتا وخورفكان.. «مباراة نهائية» في القاع

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا وخورفكان.. «مباراة نهائية» في القاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريق حتا، عند الساعة 21:00 من مساء اليوم، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم، مواجهة صعبة أمام فريق خورفكان الذي نجح، خلال الجولة الماضية، في عرقلة فريق الشارقة المتصدر، في محاولة من الفريقين لحصد أول ثلاث نقاط في البطولة، وتحقيق أول فوز نظراً إلى النتائج السلبية التي يعانيها الفريقان في الجولات السبع الماضية، ما يدفعهما لاعتبار المباراة «نهائية» لأهميتها في صراع المنافسة على البقاء بين مصاف المحترفين.

وكان حتا قد خسر أمام الجزيرة المباراة الماضية بثنائية نظيفة، ليحتل الفريق المركز الأخير في ترتيب البطولة برصيد نقطة واحدة، وفي المقابل نجح خورفكان في حصد نقطة ثمينة بالتعادل أمام الشارقة، ليحصد نقطته الثانية في الدوري بعد التعادل الأول مع شباب الأهلي.

وتعد هذه المباراة بمثابة اختبار حقيقي لمدربي الفريقين لتقارب المستوى، خصوصاً مدرب خورفكان، البرازيلي كايو، الذي نجح في التعادل مع الشارقة وشباب الأهلي، لكنه لم ينجح في المواجهات الخمس الأخرى، وهو الأكثر معرفة بفريقه، ويتولى قيادته منذ فترة، على عكس مدرب حتا، الصربي فلاديمير، الذي استلم مهمة الفريق قبل لقاء الجزيرة الماضي بثلاثة أيام، وكان الفريق متهالكاً من كثرة الهزائم وضعف اللاعبين الأجانب وكثرة الإصابات.

وأكد مدرب حتا أن مباراة خورفكان بداية المباريات النهائية للفريق، الذي يخوضها من أجل تحقيق الفوز، واعترف المدرب خلال المؤتمر الصحافي بصعوبة المهمة لكثرة الإصابات وضيق الوقت بعد مباراة الجزيرة، مشيراً إلى ثقته بكل اللاعبين، وقدرتهم على العطاء وتعويض غياب المصابين في المباراة.

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