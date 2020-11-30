الامارات | نهيان بن زايد: يوم الشهيد يجسد ذكرى وطنية ملهمة

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن زايد: يوم الشهيد يجسد ذكرى وطنية ملهمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن يوم الشهيد يجسد ذكرى وطنية ملهمة، تقف من خلالها الإمارات بقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم لتوجيه تحية إجلال وتقدير تثميناً للتضحيات الكبيرة لشهداء الوطن الأبرار، الذين قدموا أرواحهم من أجل الدفاع عن مصير الوطن في ميادين الحق.

وقال سموه: «بفخر وشموخ، نستذكر تضحيات أبناء قواتنا المسلحة الباسلة، الذين جسدوا بدمائهم الزكية القيم العظيمة والمبادئ الأصيلة الراسخة لدى أبناء الوطن من أجل إعلاء راية الحق والدفاع عن تراب الوطن».

وأضاف: «إن إحياء هذه المناسبة الوطنية يمثل تقديراً ووفاءً صادقاً من القيادة الرشيدة والشعب لهذه الكوكبة المضيئة في تاريخ الإمارات، وحرصهم الكبير على تكريمهم وتخليد ذكراهم لتستمر على مر العصور، فهم النبراس وسور الوطن الذين وهبوا أرواحهم فداء في سبيل رفعة الوطن، وكتبوا فصولاً جديدة في قيم التضحية والفداء المتأصلة في نفوس قادة وأبناء الوطن»، مؤكداً سموه أن «هذه المناسبة الغالية على الجميع، تجدد التلاحم الوطني، وتعكس قوة الاتحاد ومكانة المواقف البطولية لأبنائه الذين يلبون نداء الواجب في جميع المواقف الوطنية من أجل إعلاء راية الوطن خفاقةً شامخة في كافة الميادين».

واختتم سموه بالقول: «إن بطولات شهدائنا الأبرار ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن ووجدان شعبه الأصيل، متوجهاً بالتحية لأمهات وأسر شهداء الوطن، الذين يجسدون الأمثلة الرائعة في التضحية والوفاء وحب الوطن»، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ الإمارات بقادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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