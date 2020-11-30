شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال عن أفضلية الزمالك في «نهائي القرن»: التاريخ سيتذكر فقط أن الأهلي البطل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، عن أفضلية أداء نادي الزمالك على الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بتتويج الأهلي باللقب التاسع.

وقال أحمد بلال، في تصريحات خاصة لبرنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار» إن الأهلي فاز في النهاية بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وتابع: «التاريخ سيتذكر فقط أن الأهلي بطل أفريقيا 2020».