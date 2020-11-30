«شيكابالا» يوجه رسالة عاطفية لأمير مرتضى في جلسة الوداع

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود عبدالرازق شيكابالا، على توجيه الشكر لأمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة على دوره مع الفريق في الفترة الماضية وقيادته للعديد من البطولات والإنجازات والألقاب.
وقال «شيكابالا» خلال جلسة الوداع مع أمير مرتضي واللاعبين: «أمير مرتضي صاحبنا كلنا وله فضل كبير على الفريق».
وقال لـ«أمير»: «أنت اللي عملت الفريق ده وأنت اللي تعاقدت مع بن شرقي وأوناجم وكل اللاعبين، وأنت اللي رجعتني، ولولاك ما كنت في هذا المكان الآن».
ووعد «شيكابالا» أمير مرتضى برد الجميل له والقتال من أجل الفوز في كأس مصر للفوز باللقب وإهدائه لأمير مرتضى.
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