شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي للاعبين في فيديو الوداع: «ربنا يوفقكم الفترة الجاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة السابق بنادي الزمالك، الشكر للاعبي الفريق خلال جلسته التي عقدها معهم اليوم قبل رحيله رسميًا عن النادي، وقال في فيديو بثه الجروب الرسمي للنادي على فيس بوك: «فخور بالعمل مع هذا الجيل العظيم».

وأكد أمير مرتضي أن هذا الجيل هو الأعظم في مصر وقادر على حصد الكأس، وتمنى لهم التوفيق في القادم.

وطلب أمير مرتضى من اللاعبين تسجيل فيديو لجلسته معهم ومصافحتهم ومعانقتهم قبل رحيله عن النادي.