شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: فريق الكرة بالزمالك عايز 50 مليون جنية فورًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي سيف زاهر إن نادي الزمالك شهد العديد من القرارات السريعة والمفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية. وأكد، في تصريحات تليفزيونية، أن نادي الزمالك لن يتاثر برحيل مجلس إدارة وقدوم مجلس آخر لأن الزمالك كيان كبير وقادر على الاستمرار. وتابع: «فريق الكرة بالزمالك محتاج 50 مليون جنية منهم 15 مليون مستحقات متأخرة و35 مليون جنية مقدمات عقود». الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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