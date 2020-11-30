شكرا لقرائتكم خبر عن «الغندور» لرجال الأعمال الزملكاوية: «ادفعوا فلوس للاعبيه وجددوا لبن شرقي وساسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق النار على رجال الاعمال الزملكاوية الذين يتشدقون بالحب والانتماء لنادي الزمالك وقتالهم من أجل النادي وفريق الكرة، حسب قوله. وقال «الغندور»، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج «زملكاوي»: «عايز اشوف رجال الأعمال الزملكاوية هيعملوا إيه بقي مع فريق الكرة بنادي الزمالك وعايزهم يدفعوا فلوس بقي للاعبيه ويجددوا عقد بن شرقي وساسي». وتابع:: «أنا مع الزمالك لكن رجال الأعمال الزملكاوية غصب عنهم دلوقتي لازم يدفعوا فلوس ويثبتوا إن اللي كان فارق معاهم هو نادي الزمالك مش مصالحهم الشخصية». الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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