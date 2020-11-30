شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام ثاني منافسات الدوري السعودي الإلكتروني «رينبو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز فريق «أوشتك» ببطولة الدوري السعودي الإلكتروني «رينبو»، التي اختتمت أمس (الأحد) ثاني منافساتها، ونظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، بمشاركة نخبة من اللاعبين بالمملكة.

وجمع النهائي فريقي «أوشتك» و«سدور»، إذ تمكن الأول من حسم المواجهة والفوز بنتيجة 3-2. وهنّأ رئيس الاتحاد الفريق الفائز، وتمنى للفرق الأخرى التوفيق في المنافسات القادمة.

وأضاف الأمير فيصل بن بندر: «تعيش رياضتنا السعودية تطورات غير مسبوقة، ونسعى في الاتحاد إلى مواكبة هذا التطور وجعل الرياضات السعودية الإلكترونية واجهة عالمية يفخر بها كل سعودي، وما نجده من دعم القيادة يدفعنا لعمل المزيد ومواصلة الإنجازات التي تشرف الوطن».

وفي السياق ذاته، أعلن اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية إقامة ثالث منافسات الدوري السعودي الإلكتروني للعبة «كاونتر سترايك»، والتي ستنطلق بداية ديسمبر القادم بجوائز مالية تتجاوز 650 ألف ريال، ويصل مجموع جوائز الدوري السعودي إلى مليوني ريال.