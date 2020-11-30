شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للنمور قبل مواجهة الليوث عربياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يخضع لاعبو فريق الاتحاد لمسحة طبية اليوم (الاثنين) قبل المغادرة غدا إلى الرياض من أجل مواجهة فريق الشباب بعد غد (الأربعاء) على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب ضمن مباراة ذهاب دور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

من جانب آخر، بدأ المدرب كاريلي أمس (الأحد) تحضيراته الفنية لمباراة الشباب وركز على معالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في لقاء القادسية الماضي رغم الفوز بنتيجة اللقاء بهدف مقابل لا شيء، ويسعى المدرب كاريلي لتجهيز الفريق فنيا للقاء الشباب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تعزيز حظوظ العميد في لقاء الإياب بجدة وبلوغ المباراة النهائية لكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وحرص المدرب كاريلي على شرح طريقة اللعب التي سينتهجها في مواجهة الشباب عربيا، وسيجري اليوم (الاثنين) مناورة كروية سيحدد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الشباب.

هذا ووعدت الإدارة الاتحادية اللاعبين بمكافأة مالية مناسبة في حال تحقيق الفوز والوصول للمباراة الختامية على كأس محمد السادس للأندية الأبطال.