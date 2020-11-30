شكرا لقرائتكم أحمد بلال: ياسر ابراهيم نجح في إيقاف مصطفي محمد بنهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد بلال نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقا، على أسباب فوز الأهلي أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم تواضع مستواه". وقال أحمد بلال في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار إن الخط الدفاعي للنادي الأهلي هو سر الفوز بعدما نجحوا في إيقاف خطورة الخط الهجومي وخاصة أطراف الزمالك. وأوضح: "مبروك على الأهلي ياسر إبراهيم اول مباراة كبيرة يقدمها بشكل جيد وهو نجح في إيقاف خطورة مصطفى محمد".

وعلق أحمد بلال نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقا، على أداء النادي الأهلي وطريقة إدارة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق، خلال لقاء نهائي القرن أمام الزمالك والتي حسمها فريق القلعة الحمراء.

وقال أحمد بلال في تصريحات تلفزيونية إن هناك عدد من اللاعبين لم يظهروا نهائيا في اللقاء رغم مشاركتهم في التشكيل الأساسي وعلى رأسهم حسين الشحات.

وتابع: "موسيماني أخطأ في إدارة اللقاء سواء في تغيير التشكيل أو التبديلات والاهلي لم يقدم كرة قدم في المباراة".