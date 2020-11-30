شكرا لقرائتكم أحمد البكري: شكلنا لجنة من يونس وقاسم والعندليب لإدارة ملف الكرة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المعبنة لرئاسة الزمالك تفاصيل تعيينه لخلافة مرتضى منصور بعد قرار إيقاف المجلس بالكامل.

وقال البكري في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، أنه تلقى مكالمة من الوزير اشرف صبحي بتكليفه لرئاسة الزمالك موضحا أنه لم يتردد في قبول المهمة بسبب حبه ودعمه للزمالك في مثل هذه الظروف.

وتابع البكري أنه شكل لجنة مكونة من الثلاثي أيمن يونس واشرف قاسم وعبد الحليم علي لإدارة ملف الكرة.

وتتسلم غدا اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادى الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضى منصور، الذى تم إيقافه اليوم.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ أول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذى تمت إقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه غدا لجنة من مديرية الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك لتسلم النادى عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس مرتضى منصور وتعيين لجنة لإدارة النادى خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادى من المدير المالى والمدير التنفيذى الحاليين للنادى قبل تعيين آخرين بدلا منهما نظرا لإدانتهما فى بعض المخالفات.

كما ستقوم اللجنة المعينة الجديدة التى تدير نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكرى بتسلم النادى غدا من مديرية الشباب والرياضة فى إطار الإجراءات القانونية.