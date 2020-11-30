شكرا لقرائتكم ياسر إبراهيم : قولت لـ"أفشة" أنت اللى هتجيب الجول قبلها بـ5 دقايق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ياسر إبراهيم، مدافع النادى الأهلي، لم أشعر بنفسى من الفرحة بعد التتويج بدورى الأبطال وأول مرة أشعر بهذا الإحساس وسأحكى عن البطولة طوال حياتى.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير، على قناة الأهلى، علاقتى ممتدة مع أيمن أشرف ولعبنا معا فى سموحة والأهلي ، ويوجد تفاهم كبير بيننا ، واتفقنا قبل النهائى على واجبات كل منا

وواصل تحدثنا قبل المباراة على كل السيناريوهات على ردود أفعالنا لجميع اللاعبين، ، والأهلى قدم شئ مختلف فى الشوط الثاني، مضيفا لما كورة الشحات ضاعت قولت لأيمن ربنا شاليها عشانا فى الاخر، وقولت لأفشة أنت اللى هتجيب الجول قبلها بـ5 دقايق".

ووجه الشكر لكباتن الفريق الشناوى وأيمن وسعد على مجهوداتهم والتعليمات

أبدى ياسر إبراهيم لاعب الأهلي سعادته عقب تحقيق الأحمر لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا قائلا:" الزمالك لم يهدر فرصة محققة أو انفراد وخط دفاع الأهلي كان في كامل تركيزه وهدف الزمالك في مرمى الأهلي جاء من "هفوة" لكن في النهاية نجحنا في حسم اللقب.

واشار: أقول لمدير المنتخب "مينفعش تتكلم على لاعب بطريقة غير جيدة واحترم وجهة نظر حسام البدري في عدم الانضمام لمنتخب مصر لكن من حقي أن أطمح في اللعب بقميص منتخب بلدي.

وتوج الفريق الكروى الاول بالنادى الاهلى بطلا لدورى دورى ابطال افريقيا بعدما حقق الفوز على الزمالك بثنائية مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على ستاد القاهرة فى نهائى دورى ابطال افريقيا