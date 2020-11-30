شكرا لقرائتكم أيمن أشرف:هدف شيكابالا شكله حلو وفيه توفيق كبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن أشرف ، مدافع النادى الأهلي، أن مشوار بطولة دورى أبطال إفريقيا كان صعبا جدا وجميع المباريات كانت فى ظروف صعبة

وأضاف فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير، على قناة الأهلى، ، تعاهدنا منذ خسارة اللقب الموسم الماضى على التتويج بالبطولة الحالية ولعبنا من بداية الموسم على الفوز الذى تحقق فى النهاية.

وواصل هدف شيكابالا شكله حلو وفيه توفيق كبير ، ولكن أدائى وياسر كان جيد وبه تركيز ، والأهلى قدم شئ مختلف فى الشوط الثاني، مضيفا التركيز والهدوء من طقوسى قبل أى مباراة هامة".

وتابع :"تحدثت لأفشة والشحات وأجاى بين الشوطين لتحفيزهم من أجل الفوز،

قال أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى، سعيد جدا بفوز الكابتن الخطيب بالبطولة وبتحقيق اللقب فى وجوده لأنه ساعدنى كثيرا على التتويج فى النهاية.

وأضاف أتمنى أن أكون تحت ظن الجميع وألعب فى جميع المراكز بنفس المستوي، مضيفا مكنش عندى أدنى شك إننا سنفوز بالبطولة بسبب الروح العالية للاعبين والجميع .

وأكد أشرف فى حديثه أن تراجع الأهلى بعد الهدف سبب الضغط علينا طوال المباراة وكانت فترة غير جيدة فى المباراة.

وتابع والدى وأخى محمد وزوجتى أول من قدموا التهئئة لى بعد المباراة حيث حرصوا جميعهم على الاتصال والمباركة.

واصل أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى احتفالاته بحصد اللقب الأفريقى التاسع فى تاريخ دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين مساء أمس على استاد القاهرة الدولى، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، ليسترد الأهلى الأميرة الأفريقية التاسعة بعد 7 سنوات من الغياب عن دولاب البطولات الأحمر، ونشر أشرف صوراً من احتفاله بالتتويج الأفريقى وعلق عليها " صباح الخير علي شعب الاهلي..التاسعة فى الجزيرة".