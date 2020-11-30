شكرا لقرائتكم تفاصيل أول مكالمة بين اللجنة المؤقتة في الزمالك ولجنة الحكماء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة التي ستدير الزمالك بداية من الغد ، اتصالا هاتفيا بأحمد مصطفي عضو لجنة الحكماء التي تم تشكيلها اليوم ، للحديث حول الفترة المقبلة وكيفية التعامل مع الازمات التي ظهرت في نادي الزمالك بما لا يتسبب في اثار سلبية علي النادي وفرقه الرياضية.

وأكد المستشار احمد البكرى لأحمد مصطفي نجم الزمالك السابق انه سيتم عقد اجتماع بينهما في أسرع وقت لوضع خارطة الطريق، مؤكدا له ان الزمالك لن يتأثر علي المستوى الادارى والفني.

وقام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكل لجنة رباعية اطلق عليها لجنة حكماء النادي سيكون دورها مساعدة اللجنة المؤقتة التي ستتسلم النادي غدا، في إدارة شئون النادي لعبور الفترة الحالية عقب إيقاف مجلس الزمالك برئاسة مرتضي منصور مؤقتا لوجود مخالفات مالية.

وضمت اللجنة كل من : كابتن احمد مصطفي والدكتور كمال درويش والدكتور محمد عامر وفهمي عمر ، وستعقد لجنة الحكماء اجتماعا غدا مع اللجنة المعينة برئاسة المستشار احمد البكري لبدء وضع خارطة الطريق لعبور نادي الزمالك الفترة الحالية.

وأعلنت وزارة الرياضة حيثيات قرار إيقاف مجلس مرتضي منصور في بيان رسمي جاء فيه :

في ضوء قرار وزارة الشباب الرياضة رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وذلك نظراً لمخالفات مالية وإحالتها للنيابة العامة، وحيث تضمن القرار تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير شئون النادى.

فقد صدر قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: السيد القاضي/ أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد القاضي / هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد المحام العام الأول/ محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

على أن تتولي اللجنة المؤقتة إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية وتعيين مديراً تنفيذياً للنادى يضم لعضوية اللجنة تطبيقاً للائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك

ويستمر عمل اللجنة المؤقتة لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالية أو انتهاء تحقيقات النيابة في المخالفات المنسوبة لمجلس الإدارة أيهما أقرب.