شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يشكر إدارة الأهلى على نبذ التنمر ويؤكد: لا نتهم مجلس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن امتنانه لمجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب بعد بيان نبذ التعصب الذى أصدره اليوم، وقال صبحى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: أهنئ الأهلى بفوزه ببطولة أفريقيا والزمالك على وصوله للنهائى والفريقان شرفا الكرة المصرية، وأشكر الرسالة التربوية من الأهلى ومحمود الخطيب ومجلس إدارته المحترم، الذى بعد شكره للمنظومة الحكومية رفض التصرف الذى أظهر التنمر والتعصب، وتتماشى مع المجهود الذى نقوم به.

أضاف: أشكر الأمن المصرى على ملاحقة كل المتنمرين، ونطمئن الناس على أن أى خروج عن النص ستتم مواجهته، وما رأينها بعد مباراة الأهلى والزمالك وتهنئة مجلس الزمالك للأهلى هو أمر تربوى يحترم.

أردف: بعد صدور القرار خرج مجلس إدارة الزمالك بكل سهولة ولكل شخص حق الدفاع عن موقفه وأشكر مجلس الزمالك على اتباعه للإجراءات القانونية، نحن منظومة متكاملة، وكان هناك تعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات، والعملية تمت على عدة أندية ومراكز شباب.

واصل: اللجنة القانونية رأت إيقاف مجلس إدارة الزمالك وتحويل ناتج التفتيش للنيابة العامة ولا نتهم أحداً، حتى يتم التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية من النيابة، ووفقاً للائحة فى الزمالك، نصت على إدارة النادى من ثلاث مستشارين.

واستكمل: لم يتم إيقاف أى حساب بنكى خلال الفترة الماضية، وبالتالى عندما يتسلم المجلس الجديد سيتم الكشف عن هذه الحسابات وتبدأ الدورة الإدارية.