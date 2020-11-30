شكرا لقرائتكم وفقا لقرارات الرياضة.. لجنة الزمالك الجديدة تباشر عملها خلال ساعات (مستند) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تباشر لجنة جديدة لإدارة مجلس إدارة نادي الزمالك، والتى تضمنت كل من أحمد بكري محمد حميدة، رئيس محكمة استئناف، وهشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف القاهرة، ومحمد سيد عطية، المحامى العام الأول عملها فى النادى خلال ساعات بعدما أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارا بحل مجلس مرتضي منصور وتعيين لجنة لادارة النادي خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تتسلّم لجنة المديرية النادي من المدير المالي والمدير التنفيذي الحاليين للزمالك قبل تعيين اخرين بدلا منهما نظرا لادانتهما في بعض المخالفات ، ثم تتسلّم غداً أيضاً اللجنة الجديدة التي ستدير الزمالك برئاسة المستشار احمد بكري النادي من مديرية الشباب والرياضة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، تعيين مجلس جديد لمجلس إدارة نادي الزمالك، والذى تضمن كل من أحمد بكري محمد حميدة، قاصي ورئيس محكمة استئناف بمحكمة القاهرة، وهشام إبراهيم محمد محمود، رئيس محكمة استنئاف بمحكمة القاهرة، ومحمد سيد عطية، المحام العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

و تتوجه غداً لجنة من مديرية الشباب والرياضة الي مقر نادي الزمالك لتسلم النادي عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس مرتضي منصور وتعيين لجنة لادارة النادي خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تتسلّم لجنة المديرية النادي من المدير المالي والمدير التنفيذي الحاليين للزمالك قبل تعيين اخرين بدلا منهما نظرا لادانتهما في بعض المخالفات ، ثم تتسلّم غداً أيضاً اللجنة الجديدة التي ستدير الزمالك برئاسة المستشار احمد بكري النادي من مديرية الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد اصدرت قرارها بخصوص نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية ، فقد أصدرت الوزارة القرار رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 وتضمن ما يلي:

أولاً: فيما يتعلق بنادى الزمالك للألعاب الرياضية فقد تقرر :

• إحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

• وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب

• تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

ثانياً: وقف واستبعاد مجالس إدارات أندية دمياط الرياضى والشرقية الرياضى والقاهرة الرياضى بصفة مؤقتة وإحالة المخالفات الخاصة بهم إلى النيابة العامة وتكليف مديريات الشباب والرياضة كل فيما يخصه بتشكيل لجان مؤقتة لإدارتها لحين انتهاء تحقيقات النيابة.