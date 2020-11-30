شكرا لقرائتكم عضو الزمالك: النادى عمره ما هيقع طول ما وراه جمهوره ولن نفرط في أي لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادى الزمالك، أن كل ما يهمنا الآن هو مصلحة الزمالك وأطالب الجمهور بالصبر والاطمئنان على النادى.

وقال المستشار محمد عطية فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "كل ما يهمنا الآن هو مصلحة الزمالك وأطالب الجمهور بالاطمئنان، لأنه صاحب الفضل الوحيد على النادى لأن حبه غير مشروط، وهدفنا تطمين جمهور الزمالك ومهمتنا الحفاظ على فريق الزمالك والاستقرار".

وأضاف عضو اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادى الزمالك: "مدة قيادتنا لنادى الزمالك عاما وليس لنا حق في الترشح مستقبلا، ونادى الزمالك لجمهوره وهيرجع لجمهوره لأنه أعظم حاجة موجودة في الدنيا، وأعتذر لكل من أسيئ لهم من رموز الزمالك ومن الجماهير اللى ماخدوش حقهم ولا تم تكريمه".

وتابع المستشار محمد عطية: "جئت إلى الزمالك كمشجع وسأرحل عنه كذلك، وأطالب الجمهور بمنحنا الوقت الكافى للحكم علينا وإحنا جايين نشتغل مش هنتكلم فقط وأنا ورثت حب الزمالك من والدى".

وأضاف: "قناة الزمالك إنجاز كبيرة جدا وكواليتى بتاع اللاعبين حاجة عظيمة جدا بالإضافة إلى الطفرة الإنشائية الموجودة داخل نادى الزمالك ونقدر هذه الإنجازات التي حدثت، أعد الجمهور أن الزمالك لن يعود مرة أخرى للوراء".

وأوضح: "أشكر الكابتن إسماعيل يوسف وأمير مرتضى رجل عمل إنجاز في الزمالك وبشكر كل واحد نزل منه نقطة عرق في خدمة الزمالك، وكل ما فات في الزمالك ليس سيئا، ولام نرجع ثقة الجمهور في إدارة الزمالك ونعيد العلاقة القوية بيننا بالعمل".

وتابع: "هدفى أن بعد سنة من الآن أن لا أقابل أي أحد من جمهور الزمالك ويحسبن عليا أو أبنى يقولى إيه اللى عملته في الزمالك ده، ونادى الزمالك عمره ما هيقع طول ما وراه جمهوره، ولن يخرج أي لاعب من القوام الأساسى حتى نسلم الفريق للمجلس المنتخب".

وأضاف: "هدفنا تذليل كل الأمور المالية والإدارية وليس لنا دخل في الأمور الفنية الخاصة بالفريق وتم تشكيل لجنة كرة بقيادة أيمن يونس وعبد الحليم على مدير للكرة وأشرف قاسم مشرف على فريق الكرة هم المسئولين على كرة القدم من اللجنة الفنية، وقائمة الفريق الأول سترسل غدا لاتحاد الكرة الخاصة بالموسم الجديد".