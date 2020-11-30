شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الجبلاية تحسم بنود عدد الأعضاء والثماني سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انتصرت الجمعية العمومية باتحاد الكرة على اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية في تعديلات اللائحة التي تمت مناقشتها اليوم بحضور79 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية، ورفضت الجمعية العمومية خلال الجلسة البند 12 المقترح من الخماسية والذي يجعل الأعضاء قاصرين على 96 عضوا فقط، وبعد مناقشات طويلة استغرقت ساعة ونصف، تم التصويت على رفض المقترح والتصويت بالتعديل لزيادة عدد أعضاء الجمعية إلى 134 عضوا.

كما انتصرت الجمعية العمومية في البند 37 والخاص بالثماني سنوات التصاعدية التي كان تم وضعها من الخماسية بحيث يتم تطبيقه بأثر رجعي على من سبق لهم دخول مجلس الاتحاد، ولكن العمومية رفضته وصوتت على إلغاء الأثر الرجعي للبند وجعله فوريا منذ تطبيق اللائحة وإقرارها.

وقررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة إلغاء شرط ترشح رئيس أو عضو مجلس إدارة نادي في الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية الحالية في اللائحة، وتمسك أعضاء الجمعية العمومية بأن يتم السماح لمسؤول النادي بالترشح سواء كان عضو جمعية عمومية حالية أو سابقة، باعتبار أن الجمعية العمومية تخضع لتصنيف كل فترة ويتغير أعضائها، وطالبت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في ختام اجتماعها الطارئ مساء اليوم الاحد، باستمرار اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة في عملها لحين الدعوة لانتخابات جديدة ، وأكد اعضاء الجمعية العمومية خلال محضر الجلسة علي مطالبتهم باستمرار اللجنة علي أن ترسل الاندية خطابات رسمية بداية من الغد الي اللجنة الاولمبية والفيفا للمطالبة بهذا الامر رسمياً.