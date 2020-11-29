أحمدمرعي : صدارة تصفيات افريقيا لكرة السلة خطوة على طريق التأهل

وجه الكابتن أحمد مرعى، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة السلة، الشكر للاعبين والجهاز الفنى وجميع افراد المنظومة داخل المنتخب لمساهمتهم الفاعلة فى تحقيق صدارة مجموعته خلال التصفيات المؤهلة لبطولة افريقيا والفوز فى اللقاءات الثلاثة.

وحقق منتخب مصر الأول لكرة السلة " رجال" الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة ٩٩ / ٧٦ فى ختام تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة وذلك فى المباراة التي أقيمت على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري واحتل صدارة مجموعته برصيد ٦ نقاط.

واضاف مرعى خلال المؤتمر الصحفى، ان الفوز باللقاءات الثلاثة واحتلال صدارة المجموعة جعل موقف منتخبنا جيد جداً قبل المرحلة المقبلة من التصفيات مطلع العام المقبل.

واضاف، انه تم تجميع الفريق قبل 3 اسابيع من البطولة وخلال هذه الفترة شهدت تركيز وعمل كبير من الجميع استعداداً لهذه البطولة، خاصة بعد الغاء معسكر صربيا وعدم خوض اي مباريات ودية والاكتفاء بالتدريبات فقط.

وعن مستقبل الفريق، اكد على ضرورة خوض عدد كبير من المباريات الودية، والاحتكاك مع مدارس أوروبية

للنهوض بالمستوى وتحسين الخبرة والكفاءة، لكن لا نستطيع ان نحدد ذلك قبل معرفة مصير انتشار فيروس كورونا والقضاء على تلك الجائحة.

من جانبه قال اللاعب ايهاب امين، لاعب منتخب مصر، ان الفوز تحقق بفضل تكاتف الجميع والعمل على تحقيق هدف واحد فقط وهو صدارة المجموعة. واضاف امين، الكابتن مرعى كان دائما.

يقوم بتوجيه الحماس لنا وشدد على اننا نمثل مصر ولابد ان يكون اللعب بهدف الدفاع عن وطننا، بالإضافة إلى ضرورة احترام الخصم.

واشار الى وجود انسجام كبير بين اللاعبين نظراً للخبرة التى يمتلكها كل لاعب، معرباً عن سعادته بالعودة لتمثيل المنتخب المصري بعد ان سبق له تمثيل المنتخب فى 2015 .

