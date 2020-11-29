ارسنال يسقط أمام ولفرهامبتون بثنائية في الدوري الانجليزي

تلقي فريق آرسنال خسارة قاسية علي ملعبه أمام ضيفه ولفرهامبتون بثنائية مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الانجليزي الممتاز.

جاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول الذي جاء مثيراً وشهد كرة قدم هجومية من الفريقين.

وتفوق فريق ولفرهامبتون تكتيكياً علي الجانرز

طوال فترات الشوط الاول لينجح في انهاءه متقدماص بهدفين مقابل هدف.

تقدم بيدرو نيتو بالهدف الأول لولفرهامبتون في الدقيقة 27، قبل أن يرد جابرييل ماجاليس سريعاً بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 42 نجح دانييل

بودينيسي في تسجيل هدف التقدم القاني للضيوف.

وفي الشوط الثاني حاول فريق ميكيل ارتيتا العودة في النتيجة لكن دون جدوي بعد أن احكم ولفرهامبتون سيطرته واغلق جميع المنافذ الي مرماه لينجح في الحفاظ علي تقدمه حتي نهاية اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ولفرهامبتون الي 17 نقطة في المركز السادس بينما توقف رصيد ارسنال عند النقطة 13 في المركز الرابع عشر.